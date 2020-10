Vlad Voiculescu: "Am castigat procesul cu Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti". Procesul a pornit de la bannere montate pentru PSD

Liderul PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu a anuntat sambata, 24 octombrie, ca a castigat un proces cu Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti. El explica ca este vorba despre niste bannere PSD montate in 19 aprilie 2019, in plina campanie pentru alegerile europarlamentare, insa compania nu avea contract cu PSD, ceea ce inseamna delapidare, lucru dovedit in instanta.