Vlad Voiculescu catalogheaza drept "neobrazare" proiectul Gabrielei Firea privind testarea gratuita a celor care pleaca in vacanta

Liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, catalogheaza drept "neobrazare" demersul primarului general Gabriela Firea de a testa cu prioritate pentru COVID-19 bucurestenii care intentioneaza sa plece in Grecia. Acesta acuza ca, in conditiile in care multi bucuresteni care au nevoie de servicii medicale sunt nevoiti sa plateasca testele, decizia consilierilor generali care au votat acest proiect este "o bataie de joc la adresa oamenilor si a banului public".