Vlad Voiculescu, despre fetita din Mehedinti: "Autoritatile nu si-au facut treaba"

Vlad Voiculescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a transmis pe un mesaj referitor la scandalul adoptiei din Mehedinti. Vlad Voiculescu a subliniat ca „cei chemati sa-i protejeze pe acesti copii, pana de curand, raneau in fapt in ograda unui baron si pentru un partid politic - muncind pentru copii doar pe hartie”. Mesajul postat de Vlad Voiculescu “MICUTA SORINA SI MICUTUL LIVIU Tara a explodat in ultimele doua zile la vederea unor imagini video cu mascati si diversi functionari veniti sa ridice un copil, pe micuta Sorina. Mai toata lumea si-a dat imediat cu parerea, multi cu bune intentii, altii - vezi mai toti comunicatorii PSD - identificand rapid oportunitatea de propaganda i ...