Vlad Voiculescu: Tocmai am castigat procesul cu Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti.

Liderul PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a anunţat sâmbătă că a câştigat un proces cu Compania Municipală de Iluminat Public Bucureşti. El explică că este vorba despre nişte bannere PSD montate în 19 aprilie 2019, în plină campanie pentru alegerile europarlamentare, însă compania nu avea contract cu PSD, ceea ce înseamnă delapidare, lucru dovedit în instanţă, conform News.ro.

„Tocmai am câştigat procesul cu Compania Municipală de Iluminat Public Bucureşti! Am cerut transparenţă din partea Companiei, după ce am văzut cum punea bannere pentru PSD şi am fost dat în judecată, probabil la comanda Gabrielei Firea şi a PSD. Aşa cred ei că pot să ne închidă gura. E bine că sentinţa a venit acum, pentru că, după preluarea mandatelor de consilieri generali, urmează să ne cunoaştem direct în Consiliul de Administraţie al societăţii. Managementul va trebui să explice de ce banul public a fost cheltuit pentru servicii pentru un partid politic, fără contract. Se numeşte delapidare şi se pedepseşte cu închisoarea”, a scris Vlad Voiculescu sâmbătă pe Facebook.

Acesta a povestit şi motivul pentru care instanţa i-a dat dreptate în acest proces.

„În data 19 aprilie 2019, în plină campanie de europarlamentare, am vazut că, în Piaţa Rosetti, Compania Municipală de Iluminat Public Bucureşti monta bannerele PSD. Am publicat o fotografie cu scena asta pe pagina mea de Facebook, cu solicitarea publicării contractului. Au pretins că exista un contract, dar în cadrul procesului s-a dovedit că nu aveau contract cu PSD la data respectivă. Asta înseamnă delapidare, adică folosirea banului public pentru servicii către PSD. După ce am aflat toate astea, am depus plângere penală împotriva lor, în februarie 2020. Din fericire, în cazul ăsta nu va trebui să aşteptăm după sistemul de justiţie să facă atât de necesara curăţenie! Curăţenie vom face noi, Justiţiei îi rămâne doar să îi pedepsească pe cei vinovaţi”, a explicat Voiculescu.