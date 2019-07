Vladimir Belis, celebrul medic legist despre tragedia de la Caracal: " Nu se poate asa ceva! Eu am dubiu asupra mortii fetei"

Vladimir Belis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesorul Vladimir Belis (89 de ani), fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici“ din Bucuresti, cu o experienta de 60 de ani in profesie, a zis marti seara ca in opinia sa nu se vor gasi datele necesare identificarii cadavrului Alexandrei si ca fata ar putea sa fie, de fapt, in viata. Gheorghe Ionel, fostul sef al crematoriului Vitan-Barzesti: "Exclus ca Alexandra sa fi fost incinerata in butoi" „Rezultatele pot fi ca nu s-a gasit material genetic, sau s-a gasit incomplet si nu poate fi identificata persoana caruia ii apartine osul, sau a fost gasit, cazul fericit. Noi acum nu stim daca a murit, asta e problema principala. Cu oase calcinate a ...