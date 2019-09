Vladimir Belis, in cazul deschiderii procesului impotriva INML: Rezultatele noastre sunt infailibile

INML 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Profesorul Vladimir Belis, fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici” din Bucuresti, a declarat ca dosarul deschis de Parchetul General cu privire la modul in care au fost analizate de INML oasele gasite la Caracal nu va avea niciun rezultat. "Atata timp cat exista o plangere, Parchetul e obligat sa dea curs, iar domnul care a facut aceasta plangere va ramane fara rezultate. Rezultatele noastre sunt infailibile. Nu are decat sa faca expertiza in strainatate, acolo vor gasi ce am gasit si noi. Rezultatele pe care le-am dat sunt veridice si infailibile. Singurul mod in care din strainatate se pot primi rezultate altele decat cele date de noi e daca cei din strainata ...