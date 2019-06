Vladimir Klitschko, salvat de garda de coasta spaniola de pe un iaht in flacari

Vladimir Klitschko iaht google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul pugilist Vladimir Klitschko a fost salvat de pe un iaht in flacari, pe care se afla impreuna cu familia si cu prietenii sai. “Fii atent ce iti doresti: soarta a luat prea in serios dorinta mea de ‘ceva adrenalina’ si calatoria noastra cu vasul de duminica noapte s-a terminat cu ambarcatiunea luand foc si cu familia si prietenii fiind evacuati de garda de coasta si de pompieri. Nu va faceti griji: suntem cu totii bine!”, a scris Klitschko pe Twitter, atasand si un filmulet. Forbes - Topul sportivilor cu cele mai mari venituri in 2019 Klitschko se afla in vacanta cu familia in zona Mallorca. Vladimir Klitschko, acum in varsta de 43 de ani, s-a retras din activitat ...