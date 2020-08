Vladimir Putin anunța ca Rusia a inregistrat primul vaccin anti-COVID din lume

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, marți, că Rusia a înregistrat primul vaccin împotriva noii infecții cu coronavirus. “Un vaccin contra coronavirusului a fost înregistrat pentru prima dată în această dimineață. Formează imunitatea necesară, a trecut toate verificările necesare”, a spus Putin la o întâlnire cu membrii guvernului rus, potrivit presei de la Moscova. Vladimir […] The post Vladimir Putin anunță că Rusia a înregistrat primul vaccin anti-COVID din lume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.