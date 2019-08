Vladimir Putin dezminte zvonurile legate de norul radioavtiv: "Nu exista niciun risc"

Presedintele Rus Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Nu exista niciun risc" dupa explozia care s-a soldat cu cinci morti la 8 august la o baza de lansare a rachetelor in Marele Nord rus, a asigurat luni presedintele Vladimir Putin, in timpul unei vizite in Franta, potrivit AFP. In cursul unei conferinte de presa sustinute inaintea intalnirii sale la Fort Brégançon, cu omologul sau francez Emmanuel Macron, presedintele rus a declarat: "Nu exista niciun risc si nicio crestere a nivelului de radiatii". "Am trimis experti la fata locului si ei monitorizeaza situatia", a adaugat el. "Au fost luate masuri preventive sa nu se intample nimic neasteptat", a spus seful statului rus. Dupa ...