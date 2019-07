Vladimir Putin: ''Fortele navale ruse garanteaza securitatea tarii''

Vladimir Putin 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marina rusa este capabila sa dea o riposta ferma oricarui agresor, a declarat astazi presedintele rus Vladimir Putin, subliniind, in acelasi timp, ca Rusia va continua sa construiasca o flota dotata cu capacitati unice, potrivit EFE, TASS si RIA Novosti. Fortele navale ruse "garanteaza securitatea tarii, interesele ei nationale si sunt capabile sa dea un raspuns ferm oricarui agresor", a declarat presedintele rus in cursul unei parade navale la Sankt-Petersburg, organizata cu ocazia Zilei marinei ruse, care se celebreaza in mod traditional in ultima duminica din iulie. Putin a declarat ca marina rusa este printre primele care s-au dotat cu echipamente de ultima generatie si ca Rusia va conti ...