Vladimir Putin, mesaj dupa ce a crescut numarul deceselor de coronavirus in Rusia: Suntem in control total

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că autorităţile au sub control situaţia crizei legate de coronavirus, el menţionând că totul se va rezolva, deşi duminică Rusia a înregistrat o creştere în privinţa numărului de cazuri de infectare, relatează Reuters.

Într-un mesaj video cu ocazia Paştelui, Putin a spus că sărbătoarea religioasă va întări speranţa şi credinţa ruşilor. Liderul rus, filmat într-un fotoliu, în faţa unui şemineu, la reşedinţa sa din Moscova, a precizat că ţara are toate resursele pentru a face ceea ce este necesar pentru sănătatea oamenilor şi a economiei.

“Fiecare nivel al puterii munceşte într-un mod organizat, responsabil şi oportun. Situaţia este sub control total. Toată societatea noastră este unită în faţa ameninţării comune”, a adăugat Putin.

Autorităţile şi clerul le-au cerut credincioşilor să rămână acasă în weekend-ul de Paşte, pentru siguranţa lor. Un reprezentant al bisericii i-a cerut însă poliţiei, sâmbătă, să fie înţelegătoare cu cei care încearcă totuşi să ajungă la biserică.

Duminică, Rusia a anunţat 6.060 noi cazuri de infectare cu coronavirus înregistrate în ultimele 24 de ore. Totalul este acum 42.853. Au murit în Rusia din cauza Covid-19 361 de persoane (48 în ultimele 24 de ore).

Putin is rocking the fireside chat genre this year. (this would be his Easter speech to the country, ergo Easter eggs at the tips of his finger) pic.twitter.com/J7u5yLYZBT