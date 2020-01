Vladuta Lupau, prima reactie dupa ce Leo de la Strehaia a confirmat relatia ei cu saxofonistul Armin Nicoara! „Ce ma distrez!”

Vladuta Lupau a trasnmis si primul mesaj poblic pe pagina ei, dupa ce a fost implicata in scandalul cu saxofonistul Armin Nicoara.

Vladuta Lupau se afla in mijlocului unui scandal urias, dupa ce saxofonistul Armin Nicioara a dezvaluit ca a avut o relatie cu ea. Frumoasa artista a negat vehement acuzatiile si a spus ca intre ea si fostul coleg de trupa nu a fost decat o prietenie. In plus, si sotul ei, Adrian Rus, i-a luat apararea dupa ce zvonurile au aparut in presa.

Chiar si Leo de la Strehaia s-a implicat in acest scandal si i-a luiat parta saxofonistului Armin Nicoara, acuzand-o pe Vladuta Lupau ca i-a fost infidela sotului.

Mai exact, ne-a dezvaluit Leo de la Strehaia, el i-a vazut pe Vladuta Lupau si pe saxofonistul Armin Nicoara, la Bucuresti, chiar toamna trecuta.

„Era nunta celebrei KristYana cu impresarul ei, Petrisor Rustem. Imi amintesc ca Vladuta Lupau si Armin Nicoara au stat, atunci, in Bucuresti, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au facut filosofie la hotel, doar ei doi, intr-o camera? Adica, mai toti cei care au fost la petrecerea la care au cantat au observat ca sunt impreuna, dar nimeni nu zicea nimic, se obisnuieste printre muzicanti sa se mai lege o relatie... Iar ei doi, trei zile, desi nunta a durat doar una, la Bucuresti, singuri, singurei? Si mai se comportau si ca doi porumbei...”, ne-a mai spus Leo de la Strehaia.

„Oricum, eu il sustin pe Armin Nicoara, mai ales ca vreau sa iasa adevarul la iveala”, a mai spus Leo de la Strehaia despre ce se petrece intre Armin Nicoara si Vladuta Lupau.

Vladuta Lupau, prima reactie dupa ce Leo de la Strehaia a spus ca a vazut-o cu Armin Nicoara

Vladuta Lupau este hotarata sa nu se lase afectata de scandalul sexual in care a fost implicata fara voia ei. A publicat doua imagini din vacanta la munte si a scris si un mesaj, menit sa demonstreze ca totul merge bine pentru ea. „Ioi ce ma distrez ”, a scris Vldauta Lupau in dreptul imaginilor in care zambeste fericita.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.