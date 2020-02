Vladuta Lupau si Armin Nicoara, pentru prima data fata in fata, dupa scandalul amoros

Dupa ce s-a vorbit in spatiu public, faptul ca intre Vladuta Lupau si Armin Nicoara ar fi existat mai mult decat o legatura profesionala, artista a declarat ca nu vrea sa-i mai fie asociat numele cu cel al saxofonistului care i-a fost coleg de formatie. Ei…dar socotelile de acasa nu se potrivesc intotdeauna cu cele din targ, asa ca viata iti mai pune in cale situatii neprevazute!

Seara trecuta, Vladuta Lupau si Armin Nicoara au fost impreuna la primul eveniment de cand scandalul amoros dintre ei a luat amploare in spatiul public. Unele surse au spus faptul ca Vladuta Lupau a venit la evenimentul respectiv alaturi de sotul ei, Adrian Rus, care a asteptat-o pe cantareata toata seara, in masina. Desi i-a adresat cuvinte grele lui Armin Nicoara in mediul online, se pare ca portarul de la CFR nu a vrut sa dea ochii cu saxofonistul despre care s-a zvonit ca ar fi „sedus-o” pe sotia lui.

Atat Vladuta Lupau, cat si Armin Nicoara au venit la evenimentul ce a avut loc seara trecuta insotiti de propriile formatii. Armin Nicoara si-a respectat programul si a cantat alaturi de formatia lui, iar Vladuta Lupau, alaturi de oamenii ei. Sursele cancan.ro sustin ca cei doi artisti au stat la mese separate si nu au interactionat deloc pe parcursul serii.

Mai mult, oamenii si-ar fi dorit foarte mult ca cei doi sa cante impreuna, asa cum obisnuiau acum ceva timp, dar se pare ca cea care a refuzat sa faca acest lucru a fost Vladuta Lupau, spre dezamagirea tuturor celor prezenti la eveniment. Cantareata a ignorat masa la care se afla Armin Nicoara si nu a interactionat nici cu formatia saxofonistului, ne-au mai povestit surse din anturajul celor doi artisti.

