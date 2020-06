Vloggerul care instiga la violarea minorelor a ieșit in lacrimi din arest. Mesajul ministrului de interne

Alexandru Bălan, cunoscut pe YouTube sub numele „Colo”, a fost eliberat miercuri după-amiază, după ce cu o seară înainte a fost reținut de polițiștii de la Secția 9 din București. „Colo” a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, fiindu-i interzis să mai publice conținut pe vreo rețea socială. Vloggerul […] The post Vloggerul care instiga la violarea minorelor a ieșit în lacrimi din arest. Mesajul ministrului de interne appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.