Vloggerul „Colo”, anchetat de Poliția Capitalei pentru instigare la violarea minorelor. VIDEO

Poliția Capitalei a deschis o anchetă, după ce un vlogger român, Alexandru Bălan, a scandalizat printr-o serie de afirmații făcute la adresa fetelor minore. Alexandru Bălan, alias Colo, un vlogger cu peste 850.000 de urmăritori pe canalul de Youtube, le-a povestit fanilor, pe pagina de Facebook, o experiență pe care a avut-o cu o minoră […]