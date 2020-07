Vodafone Romania extinde programul educational pentru elevi 'Scoala din valiza'

Operatorul Vodafone va pune la dispoziţia elevilor din România, prin intermediul propriei Fundaţii caritabile, date mobile gratuite în cadrul noii campanii "Împreună nu lăsăm niciun elev în urmă", cu scopul digitalizării educaţiei online din această toamnă.

"Acesta este un moment decisiv pentru viitorul societăţii digitale româneşti. Consider că este foarte important să acţionăm acum şi, împreună cu utilizatorii Vodafone şi în conformitate cu iniţiativele autorităţilor, să susţinem toţi elevii şi profesorii pentru a beneficia de acces la resurse educaţionale de calitate din luna septembrie. Doar acţionând împreună vom putea să reuşim în acest nou context. Chiar dacă pandemia a afectat inclusiv planurile noastre pentru acest an, am considerat că investiţiile în educaţie ar trebui să fie o prioritate pentru a susţine viitorul României. Digitalizarea ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare actor din această piaţă, fie că vorbim despre companii, despre autorităţi sau despre cetăţeni şi ar trebui să ne concentrăm pe reducerea decalajelor dintre mediul rural şi cel urban şi pe cele dintre diferitele categorii sociale. Accesul la educaţia trebuie să fie la fel pentru toată lumea, iar noi vom contribui la realizarea acestui lucru", declară Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România, potrivit agerpres.ro.

Prin lansarea campaniei "Împreună nu lăsăm niciun elev în urmă", pe lângă achiziţia de dispozitive de către Fundaţia Vodafone România, compania Vodafone contribuie cu date mobile gratuite pentru elevi şi cu conţinut educaţional important, îmbunătăţind în acelaşi timp resursele platformei "Şcoala în valiză".

"Atât clienţii Vodafone, cât şi utilizatorii altor reţele mobile au acum oportunitatea de a se implica în această iniţiativă educaţională prin alăturarea la efortul comun realizat cu scopul de a ajuta copiii să aibă acces la educaţie. Oamenii au opţiunea de a dona orice sumă pentru extinderea programului "Şcoala din valiză", un proiect al Fundaţiei Vodafone România şi al Fundaţiei World Vistion România care oferă mijloacele necesare pentru clase digitale. Fundaţia Vodafone România va dubla la finalul campaniei suma totală a donaţiilor. Toţi utilizatorii mobili pot dona prin SMS la 8846 sau cu ajutorul unui card bancar, în timp ce utilizatorii Vodafone România pot dona din creditul existent pe cartela preplătită sau direct pe factura serviciilor mobile. Campania se va desfăşura până pe 15 septembrie", se arată într-un comunicat al companiei, transmis miercuri AGERPRES.

Fundaţia Vodafone România a lansat programul "Şcoala din valiză" în 2018, iar în acest moment 5.300 de copii din 22 de şcoli situate în 11 judeţe beneficiază de această soluţie educaţională.

Vodafone România este o divizie a Vodafone Group, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de telecomunicaţii şi tehnologie din lume.

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în anul 1998.

În cei peste 20 de ani de activitate, Fundaţia a finanţat 1.168 de programe derulate de 745 de ONG-uri din întreaga ţară, în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut peste 3 milioane de beneficiari - copii, tineri, vârstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic.

Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit 31 de milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere.