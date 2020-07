Volkswagen a oprit angajarea de personal nou pana la finalul anului

Volkswagen a oprit angajarea de personal nou la brandul său de bază până la finalul anului, a anunţat miercuri Ralf Brandstaetter, şeful brandului VW, transmite Reuters potrivit Agerpres.

În pofida unei uşoare redresări a cererii, vânzările auto rămân sub nivelul de dinaintea crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a explicat Brandstaetter. Acesta a adăugat: "Rămânem sub o presiune semnificativă privind preţurile. Livrările, şi prin urmare veniturile, au scăzut masiv. În acelaşi timp se menţin o mare parte din costuri. De aceea am decis să nu facem noi angajări".Brandstaetter a dat asigurări că garanţiile Volkswagen privind locurile de muncă ale angajaţilor din Germania până în 2029 rămân în vigoare.Bernd Osterloh, şeful sindicatului VW şi membru în Consiliul de Supervizare al producătorului auto, a declarat că, fără angajări externe, VW trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-i recalifica pe actualii angajaţi.Într-un interviu acordat Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Osterloh a afirmat că se aşteaptă ca producţia fabricii din Wolfsburg să scadă anul acesta la aproximativ 500.000 de maşini, faţă de 700.000, cât era planificat.Pe plan global, vânzările de maşini ar urma să scadă anul acesta cu 15% - 20%, în urma impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), a previzionat recent Volkswagen.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley şi Bugatti, dar şi camioanele MAN şi Scania.