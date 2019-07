Voltaj a cantat o piesa in memoria Alexandrei: Toti avem o vina pentru ca s-a ajuns in situatia asta

Trupa Voltaj a cantat sambata seara, in cadrul unui concert sustinut la Constanta, o piesa in memoria Alexandrei, fata de 15 ani disparuta din Olt, solistul formatiei, Calin Goia, spunand ca toata lumea a gresit fata de adolescenta si pentru ca s-a ajuns in aceasta situatie, oamenii fiind fie nepasatori, fie alegand pe cine nu trebuie sau nu au mers la vot.