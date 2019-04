Volum de memorii al cantaretului american Prince. Cand va fi lansat

Prince 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un volum care contine memoriile neterminate ale cantaretului american Prince, decedat in 2016, va fi publicat pe 29 octombrie si va include fotografii si alte texte, a anuntat editura Penguin Random House, potrivit AFP si Reuters. Titlul cartii, ''The Beautiful Ones'', reprezinta o trimitere la o melodie inclusa in albumul ''Purple Rain'' (1984). Muzicianul, recompensat cu mai multe premii Grammy, cunoscut pentru stilul sau androgin si melodiile pline de senzualitate, a anuntat in martie 2016, la un club din New York, ca lucreaza la un volum de memorii, potrivit Reuters. Noi dezvaluiri despre Michael Jackson. Ce s-a aflat despre cei 2 copii ai sai Conferinta de presa si scurt ...