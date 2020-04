Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale continua sprijinirea persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu sau in situatii exceptionale

Voluntarii Paraclisului Catedralei Nationale continua, in prima linie, sa sustina, cu consecventa, sprijinirea persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu sau in situatii exceptionale, din toata tara. Voluntarii au acordat atentie sporita persoanelor vulnerabile din mediul rural, oferindu-le suport moral, dar si pachete cu alimente de baza si produse de igiena.

De la inceputul restrictiilor cauzate de pandemie, Voluntarii Paraclisului Catedralei Nationale au ajutat familii aflate in 28 de localitati din 8 judete ale Romaniei: Ilfov, Prahova, Olt, Teleorman, Arges, Calarasi, Giurgiu si Dambovita. De altfel, unele localitati au fost sprijinite de mai multe ori, in urma situatiilor concrete constatate pe teren. Actiunile vor continua in permanenta pana la ridicarea starii de urgenta.

Danut Pruna, coordonator al Voluntarilor Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului, a declarat: "Actiunile noastre au surprins și bucurat foarte mult persoanele cărora ne-am adresat, aducându-le o rază de speranță, puțină bucurie și siguranța unei mese pentru o perioadă de timp. De fapt, adevărații beneficiari am fost noi, fiind martori ai licărului de surpriză și bucurie din ochii lor. Odata cu aceste pachete, persoanele sprijinite au primit din partea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel o felicitare cu mesaj de incurajare in contextul pandemiei, mesaj care a contat foarte mult in suportul moral al acestora. Au fost impresionati de acest gest si l-au interpretat ca pe o asigurare ca nu sunt uitati, ca sunt purtati mereu in gandurile si rugaciunile parintelui Patriarh. Am sprijinit si sprijinim, mai ales, satul romanesc, aflat intr-un moment greu, cu populatie imbatranita, confruntandu-se cu saracia cauzata de lipsa unor surse sigure de venit. Sunt batrani singuri, uitati de familii. De asemenea, am mai oferit sprijin familiilor cu multi copii, familii care se confrunta cu lipsa locurilor de munca stabile. Unele case sunt neconectate la curent electric iar, ce este mai dezolant, sunt din ce in ce mai multe case parasite care se degradeaza. Ar trebui mai multa implicare din partea comunitatii, iar cand ma refer la comunitate, ma refer chiar la vecini. Fiecare dintre noi poate deschide usa aproapelui nostru cu o vorba buna, cu o farfurie de mancare sau doar cu un zambet si o incurajare. Acesta este modelul pe care Iisus ni l-a lasat de urmat, model pe care ar trebui sa-l preluam si de la preotii de parohie, preoti misionari in adevaratul sens al cuvantului, cu o misiune foarte grea in aceste zile".

In Bucuresti, voluntarii Paraclisului Catedralei Nationale au ademarat actiunile social-filantropice din prima zi a instituirii starii de urgenta si deruleaza mai multe programe de sprijin in colaborare cu Primaria Generala a Capitalei. Pe linia protocolului intre Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Sectorul Social Filantropic și Misionar, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov, voluntarii distribuie mancare calda beneficiarilor din sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6. Alimentele sunt pregatite in cantinele sociale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Specificam ca persoanele din sectorul 5 sunt sprijinite, in cadrul acestui program, de catre voluntarii ISU.

Un alt program derulat de catre voluntarii Catedralei Nationale, in perioada starii de urgenta, in colaborare cu Primaria Generala a Capitalei presupune efectuarea cumparaturilor zilnice pentru persoanele aflate in izolare voluntara la domiciliu sau in situatii exceptionale, din toate sectoarele Capitalei. Concret, voluntarii Paraclisului Catedralei Nationale primesc lista de cumparaturi prin intermediul reprezentantilor primariei, achizitioneaza produsele si le livreaza la domiciliul beneficiarilor.

De asemenea, voluntarii ajuta la organizarea activitatii in adăposturile temporare ale Primariei Municiului Bucuresti, unde sunt gazduiti oameni ai strazii. Voluntarii PCMN le distribuie zilnic oamenilor strazii produse pentru igiena personala si alimente. Voluntarii le explica beneficarilor regulile elementare de igiena care sa-i protejeze de infectarea cu coronavirus si ii serveste cu mancare calda si ceai.

Totodata, voluntarii au reluat sprijinul logistic acordat unui lant de supermarket-uri in donarea de produse alimentare si de igiena catre patru spitale din Bucuresti: Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Spitalul clinic "Dr. Victor Babes" - București si Spitalul Universitar de Urgență Elias. Saptamana aceasta s-au livrat in total 5 camioane de produse, asigurandu-se stocul necesar pentru urmatoarea perioada. Nu este prima oara cand sunt sprijinite logistic aceaste societati comerciale in donarea de produse de stricta necesitate catre spitale, inclusiv Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, fiind unul dintre beneficiari, in toata perioada premergatoare Pastelui.

Nu în ultimul rând, voluntarii au asigurat sprijinul logistic unui lant de restaurante de tip fast food pentru furnizarea de sandwich-uri si cafea calda personalului medical al Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș". Acest sprijin este acordat de la instituirea starii de urgenta si va continua pana la relaxarea masurilor respective.

Toate actiunile voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Nationale se desfasoara cu binecuvantarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Parinte Daniel, si sub coordonarea Arhim. Ciprian Gradinaru.