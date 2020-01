Vom avea alegeri inainte de termen?

In mod normal, dar teoretic, PNL ar trebui sa-si doreasca alegeri anticipate cat mai repede. Este ceea ce incerci sa faci atunci cand stai bine in sondaje, mai ales cand esti in perioada de bonus al unei victorii electorale, si ai nevoie sa-ti imbunatatesti pozitia in Parlament. Practic, insa, incalcarea logicii politice a inceput demult si ratarea logicii nici nu ar fi o premiera istorica.