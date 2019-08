Vom fi primii din Europa la… cumparaturile in rate cu cardul

Deținătorii de carduri VISA din România vor putea să achite cumpărăturile în rate cu cardul, în magazinele fizice sau online. Românii vor fi primii din Europa care vor avea acest beneficiu. Serviciul de plată în rate lansat în România este parte a unui proiect pilot mai extins derulat la nivel global, urmând să fie comercializat The post Vom fi primii din Europa la… cumpărăturile în rate cu cardul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.