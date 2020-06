Vom pune accent pe dezvoltarea infrastructurii energetice, anunța secretarul de stat in Economie, Dragoș Dragan

România va pune accent pe dezvoltarea infrastructurii energetice şi pe măsuri adresate energiei regenerabile, cu scopul de a asigura tranziţia către o economie cu nivel redus de carbon, a afirmat secretarul de stat în cadrul Ministerului Economiei, Dan Dragoş Drăgan, la dezbaterea privind Strategia UE de redresare, potrivit unui comunicat al ministerului, potrivit Agerpres.

"România va demara procesul de reflecţie asupra planului naţional de redresare, care se va ghida pe realizarea dublei tranziţii verde şi digitală. Vom pune accent pe dezvoltarea infrastructurii energetice, a infrastructurii de transport şi pe măsuri adresate energiei regenerabile, cu scopul de a asigura tranziţia către o economie cu nivel redus de carbon", a mai spus Dan Dragoş Drăgan, la dezbaterea privind Strategia UE de redresare, în cadrul reuniunii informale Compet, în format videoconferinţă.Totodată, secretarul de stat a subliniat că vor fi avute în vedere, în acest proces, elementele incluse în Recomandările Specifice de Ţară din cadrul Semestrului European, pentru asigurarea coerenţei priorităţilor de investiţii cu cele vizând reformele structurale.De asemenea, acesta a susţinut adâncirea pieţei unice şi eliminarea barierelor de pe piaţă, considerând importantă aplicarea Regulamentului de supraveghere a pieţei şi a Regulamentului privind recunoaşterea mutuală şi rolul standardelor armonizate.În contextul discuţiei pe tema redresării UE şi al prioritizării transpunerii în practică a pachetului propus de Comisia Europeană, Comisarul Breton anunţând în luna martie 2020 conceptul de ecosistem economic, partea română a evidenţiat necesitatea autonomiei strategice a UE şi dezvoltarea lanţurilor valorice strategice, susţinând procesul de reindustrializare la nivelul UE, pentru care este necesară o analiză mai detaliată, în viitorul apropiat, a sinergiilor dintre ecosisteme în raport cu lanţurile valorice, clusterele şi integrarea IMM-urilor."Pentru autonomia strategică este necesar accesul la materii prime rare din UE, pentru integrarea în lanţurile valorice strategice, România având potenţial în acest domeniu", se menţionează în comunicat.Potrivit sursei citate, secretarul de stat a arătat interes pentru proiectele importante pentru interesul european comun (IPCEI), aflate în curs de lansare, cum este cel pentru hidrogen, conectarea în proiecte pentru dezvoltarea bateriilor sau în alte proiecte viitoare cum este cazul pentru industria farmaceutică.Demnitarul a subliniat că este necesară relansarea economiei deoarece şomajul este la cote alarmante, mai ales în rândul tinerilor. România intenţionează să participe la instrumentul SURE, pentru care va fi semnat în curând Acordul de garantare.În ce priveşte ajutorul de stat, demnitarul a evidenţiat nevoia de a sprijini companiile în aceste perioade dificile, având în vedere criza COVID-19, Comisia Europeană fiind cea mai în măsură să asigure echilibrul corect în mecanismele de intervenţie ale statelor membre. "Aceasta ar trebui să asigure funcţionarea adecvată a pieţei interne, întrucât sprijinul financiar al statelor membre nu ar trebui să dăuneze concurenţei pe piaţa internă", se mai spune în comunicat.Miniştrii responsabili pentru industrie şi piaţă internă au adoptat o Declaraţie Comună în care au salutat Planul de redresare european şi au evidenţiat faptul că acesta poate fi de succes dacă este susţinut de o piaţă internă funcţională şi de o abordare colaborativă pe mai multe nivele, în domeniile politicii industriale şi al IMM-urilor, pe baza obiectivelor politice prezentate în pachetul de comunicări din martie 2020.Totodată, miniştrii au subliniat că aspectele referitoare la industria şi piaţă internă din Planul de redresare europeană vor fi monitorizate de Consiliul UE Competitivitate.Comisia Europeană a fost reprezentată de Thierry Breton, comisarul responsabil de piaţa internă.Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene va fi preluată de trio-ul Germania-Portugalia-Slovenia în perioada iulie 2020 - decembrie 2021."Ministrul german, Peter Altmeier, a anunţat că motto-ul viitoarei Preşedinţii germane a Consiliului Uniunii Europene "Count on the European partners' support - together for Europe's recovery" reflectă pe deplin nevoia de întărire a rezilienţei şi promovării redresării UE, în scopul fructificării lecţiilor desprinse pe durata pandemiei COVID-19. Din acest motiv, domeniul concurenţă este crucial şi va juca un rol esenţial în viitoarele dezbateri politice", se mai precizează în comunicat.

Reuniunea informală Compet a fost ultima reuniune organizată în cadrul actualului trio de preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene format din România, Finlanda şi Croaţia, fiind prezidată de ministrul croat al Economiei, antreprenoriatului şi artizanatului, Darko Horvat.



Potrivit sursei citate, reuniunea a constituit un bun prilej pentru realizarea unui schimb de opinii între statele membre UE în ceea ce priveşte coordonarea şi monitorizarea dimensiunilor de piaţă internă şi industrie, în contextul prezentării de către Comisia Europeană a pachetului de comunicări din 27 mai 2020, privind Strategia UE de redresare.



Totodată, a fost abordată tematica privind dubla tranziţie ecologică şi digitală, ca factori motori ai redresării europene, şi consolidarea lanţurilor valorice strategice.