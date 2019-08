Vor fi afectati toti soferii: Ce modificari face Guvernul la Codul rutier

cod rutier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de astazi un proiect de ordonanta de modificare a Codului rutier prin care se interzice tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video. Potrivit proiectului, „in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare, conducatorului acestuia ii este interzisa tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video”. Anunt important pentru soferi. S-au schimbat regulile pentru reinnoirea si obtinere ...