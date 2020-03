Vosganian dupa decizia premierului de a se autoizola: Tara trebuie condusa, nu putem sa ne ascundem

Deputatul Varujan Vosganian, vicepreşedintele ALDE, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că e prima oară când un Guvern sau conducerea unui partid aflat la guvernare intră în izolare, menţionând că într-o astfel de situaţie ar trebui izolat atât Parlamentul cât şi preşedintele.

Varujan Vosganian, preşedintele filialei ieşene a ALDE a spus că îşi manifestă compasiunea pentru senatorul Virgil Chiţac, după ce acesta a fost confirmat ca fiind infectat cu coronavirus.

"Este un om deosebit, îl cunosc foarte bine, şi îi doresc multă sănătate lui şi soţiei. În acelaşi timp să nu uităm că senatorul Virgil Chiţac este senator independent, nu este membru în structurile de conducere ale PNL. Desigur că o anchetă epidemiologică trebuie să arate ce căi trebuie urmate ca să nu se extindă contaminarea", a declarat Varujan Vosganian.

Deputatul ALDE a pus sub semnul îndoielii decizia premierului Ludovic Orban şi a conducerii PNL de a intra în izolare în urma confirmării coronavirusului la senatorul Virgil Chiţac, care ar fi participat la şedinţa BPN al PNL.

Citește și: Dr. Alexandru Rafila îi calmează pe bucureșteni: NU se închide Capitala

"Izolarea aceasta a întregii conduceri a PNL fără să existe o anchetă epidemiologică îmi dă un sentiment ciudat. Ţara trebuie condusă, nu putem să ne ascundem. Cred că această situaţie nu s-a întâmplat nicăieri în lume. Sunt miniştri, premieri contaminaţi, dar nu am auzit ca un guvern întreg sau conducerea partidului de guvernare să intre în izolare. Oricât ai conduce o ţară cu computerul asta are anumite limite. Trebuie să semnezi documente, există chestiuni confidenţiale care sunt secrete de stat, nu se poate circula totul pe Internet. Aşadar, mie mi se pare un comportament bizar al PNL de a-şi izola întregul Birou politic, pentru că pe această logică ar trebui să izolăm întregul Parlament, pentru că toţi am intrat în contact cu toţi. Dacă izolăm Parlamentul trebuie să izolăm şi guvernul, şi trebuie să izolăm şi pe Preşedinte, pentru că a avut întâlniri cu miniştri, parlamentari, în ultimele zile. Aşadar, cred că trebuie să avem o măsură în toate şi să nu ne batem joc de naţiunea română utilizând virusul să ne scoată din situaţii complicate sau să ne facă să fugim de răspundere", a declarat Varujan Vosganian.

El a spus totodată că în prezent "e nevoie de un Guvern stabil, competent şi curajos, chiar mai stabil, mai competent şi mai curajos decât de obicei tocmai pentru că avem acest fundal al crizei".