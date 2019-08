Vosganian: Premierul Viorica Dancila trebuie sa aleaga intre supraviețuire și relansare

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a transmis luni că în absența premierului de la ședința coaliției nu s-a discutat despre măsurile propuse de ALDE pentru restartarea guvernării și că premierul Viorica Dăncilă trebuie să aleagă până miercuri între relansare și supraviețuire. În timpul ședinței coaliției, un vicepreședinte ALDE a acuzat PSD pe Facebook de The post Vosganian: Premierul Viorica Dăncilă trebuie să aleagă între supraviețuire și relansare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.