Vot favorabil in Comisia de Cultura a Camerei pentru preluarea cetatilor dacice de catre Consiliul Judetean

Proiectul de lege prin care cetăţile dacice din Munţii Orăştiei ar putea fi preluate în administrarea Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, după modelul celei de la Sarmizegetusa Regia, a primit marţi avizul favorabil al Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor şi urmează să fie votat în plen.

"Proiectul de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, şi unele măsuri privind protejarea acestora a încheiat procesul de avizare în comisiile din Parlament. Urmează votul în plenul Camerei şi promulgarea legii", se arată într-un comunicat al grupului parlamentarilor PSD Hunedoara, remis AGERPRES Proiectul a fost susţinut, marţi, în cadrul Comisiei de Cultură, de deputatul Laurenţiu Nistor şi de senatorul Viorel Sălan, în numele iniţiatorilor, primind avizul favorabil al Comisiei, în calitate de comisie raportoare, cu unanimitate de voturi."Trecerea Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara este unul dintre proiectele mult aşteptate de hunedoreni şi una dintre promisiunile parlamentarilor PSD Hunedoara. Cele patru cetăţi din Munţii Orăştiei: Costeşti - Blidaru, Costeşti - Cetăţuie, Luncani - Piatra Roşie, Băniţa vor ajunge în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, iar Căpâlna va reveni în administrarea Consiliului Judeţean Alba", se explică în comunicat.Proiect legislativ are drept scop protejarea acestor monumente UNESCO prin măsuri de pază şi protecţie, dar şi prin accesarea fondurilor necesare lucrărilor specifice de conservare şi restaurare a cetăţilor.De asemenea, se urmăreşte punerea în valoare a siturilor din Munţii Orăştiei, cu scopul de a asigura integrarea lor în circuitul turistic internaţional."În expunerea de motive, am arătat faptul că trecerea acestei moşteniri culturale şi istorice din Munţii Orăştiei în administrarea judeţului reprezintă o garanţie a păstrării identităţii noastre culturale. A contat, de asemenea, şi exemplul bunei practici al Cetăţii Sarmizegetusa Regia, care este administrată de Consiliul Judeţean Hunedoara din 2012. Trecerea Sarmizegetusei Regia în administrarea Consiliului Judeţean a avut numai efecte pozitive - monumentul are pază, indicatoare şi oameni care se ocupă de întreţinerea spaţiului, iar drumul de acces a fost modernizat", menţionează iniţiatorii proiectului de lege.În acest an, cetatea dacică Sarmizegetusa Regia a fost vizitată de peste 75.000 de turişti, în creştere cu 25% faţă de anul 2018.