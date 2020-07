Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul UDMR privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an în 27 septembrie. S-au înregistrat 253 voturi pentru, 2 contra şi 36 abţineri. Totodată, deputaţii au respins proiectul iniţiat de Guvern pe aceeaşi temă. Camera Deputaţilor este for decizional. The post Vot final. Alegerile locale, pe 27 septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.