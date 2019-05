Votezi la alegerile europarlamentare in strainatate? iata ce trebuie sa stii

alegeri 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe a finalizat astazi, 20 mai, expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in vederea asigurarii bunei desfasurari a procesului de vot in strainatate, la alegerile europarlamentare si referendumul national din 26 mai. APADOR-CH, despre referendum: Secretul votului, compromis Pentru cele 441 sectii de votare infiintate pentru alegatorii romani din strainatate, Ministerul Afacerilor Externe a trimis 4.000.500 de buletine de vot, atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendumul national. Au fost distribuite cate 1.333.500 de buletine de vot pentru alegerea candidatilor Romaniei in Parlamentul European, pe ...