Voturile din Arizona pentru Joe Biden si razbunarea postuma a senatorului republican John McCain, insultat dur de Donald Trump in 2015

Atacurile si insultele pe care le-a indurat defunctul senator republican John McCain din partea presedintelui in exercitiu Donald Trump au inclinat greu balanta in avansul obtinut de presedintele ales Joe Biden in Arizona, un stat traditional foarte conservator care acum l-a razbunat postum pe fostul veteran de razboi, a scris EFE intr-un comentariu.