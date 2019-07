Vrancea: Sectia de Neonatologie a Spitalului Judetean a fost in totalitate renovata si dotata cu aparatura

Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani a fost în totalitate reabilitată din fonduri proprii şi dotată cu aparatură şi incubatoare de ultimă generaţie, achiziţionate cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii. "Am reuşit ca în două luni de zile să schimbăm total faţa secţiei de Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean. Am schimbat tot, de la instalaţiile termice, instalaţiile electrice, ferestrele, uşile, în afară de circuite, care sunt aceleaşi pe care le-a avut spitalul de la înfiinţate. Pereţii au fost vopsiţi, văruiţi, a fost pus tarchet. La fiecare salon am modernizat şi adus oxigenul, aerul comprimat pentru toate incubatoarele şi pentru tot circuitul pe care ni-l cere de legislaţia în vigoare. Dacă până acum doi ani trimiteam prematurii la spitalele de un grad superior, acum foarte puţini prematuri mai pleacă la alte spitale. (...) Toate lucrările sunt făcute cu fondurile proprii şi angajaţii spitalului, iar aparatura şi incubatoarele au fost achiziţionate cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii", a declarat managerul spitalului, Constantin Mândrilă. În medie, la spitalul judeţean se nasc zilnic între cinci şi opt copii şi, potrivit medicilor, aproape toţi copii au nevoie de incubatoare, de la câteva ore până la câteva săptămâni. "Se ştia că nou-născuţii sunt pacienţi sănătoşi. Din păcate, în ultimul timp nu mai este aşa, şi din ce în ce mai mulţi copii au nevoie de incubatoare ca să-şi facă tranziţia de la viaţa extrauterină. De aici şi nevoia de a ne moderniza. Lucrările erau vitale pentru a putea funcţiona în condiţii normale. Nu toţi copii care se nasc prematur au nevoie să stea luni de zile în incubator, dar în primele ore de viaţă cam toţi copiii au nevoie de incubator, mai ales în sezonul rece. Ca şi îngrijire de terapie intensivă, cam 10% dintre copiii care se nasc au nevoie de incubator pe perioade mai lungi, iar uzura aparatelor este foarte mare", a declarat şefa secţiei de Neonatologie, medicul Anca Andrei. Secţia de neonatologie urmează să fie dotată în curând cu alte zece incubatoare de ultimă generaţie, precum şi cu altă aparatură vitală pentru îngrijirea bebeluşilor. În prezent, pe secţie îşi desfăşoară activitatea trei medici, iar un al patrulea va fi angajat în urma unui concurs care se află în desfăşurare. AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)