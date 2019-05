Vrancea: 'Taranul sarac' - la vot cu 'bici-grapa' pe care o va dona europarlamentarilor pentru a se deplasa mai usor in tara

Un fermier din comuna Cîmpineanca, Constantin Crăciun, cunoscut şi sub numele de "Ţăranul sărac", a mers la vot cu un utilaj tras de o oaie, confecţionat chiar de el, pe care l-a denumit "bici-grapa" şi pe care a anunţat că îl va dona europarlamentarilor, pentru a le oferi posibilitatea de a veni mai des printre alegători. "Înainte de alegeri am contactat o europarlamentară şi am invitat-o la mine la fermă, să vadă cum muncim şi ce câştigăm noi. Asta a fost înainte de 24 ianuarie. M-a amânat mereu. I-am dat telefon din nou şi mi-a spus: 'Dacă aţi avea aeroport şi autostrăzi, am veni mai repede'. Şi atunci m-am gândit şi eu să fac acest utilaj. Se numeşte 'bici-grapa'. Vreau să las această grapă la secţia de vot, ca să aibă şi ei (europarlamentarii - n.r.) cu ce să vină în cinci ani, pentru că cinci ani de zile nu le mai vedem ochii. Când ajung acolo, gata, ne uită. Aş dori pe viitor să facem o întâlnire la Bucureşti, exact peste un an, pe 26 mai. Şi dacă dânşii ne-au chemat azi să votăm, îi invităm şi noi după un an de zile să ne spună exact ce au făcut ei pentru noi timp de un an de zile. O să vedeţi atunci că nu au nimic să ne spună", a declarat Constantin Crăciun. "Ţăranul sărac" a ales această modalitate de protest şi pentru a trage un semnal de alarmă asupra faptului că fermierii nu au unde să-şi vândă producţia, deşi, spune el, a cerut sprijinul autorităţilor. "Degeaba facem noi tone şi tone de grâu şi creştem animale, dacă nu le vindem. Suntem săraci. Eu am o cooperativă înfiinţată de peste 15 ani. Se numeşte 'Cooperativa Ţăranului Sărac de lux din Uniunea Europeană'. Am cinci membri şi aş fi vrut şi eu să mă extind, să-mi duc produsele să le vând pe piaţă şi nu reuşesc. De 15 ani am profit zero. I-am cerut sprijinul şi domnului ministru (Petre Daea - n.r.), am cerut sprijin la toţi. Degeaba! Degeaba vorbim cu tomatele, cu oaia, cu porcul, cu usturoiul. Dacă nu ne organizăm, nu se face nimic. Tot la marginea străzii stăm şi vindem. Avem lege care spune că în pieţe 40% din producători să fie privaţi, dar tot samsarii, tot ăştia sunt în frunte", a spus fermierul. Despre Uniunea Europeană, Constantin Crăciun are idei foarte clare: este un lucru bun, dar "trebuie controlaţi oamenii care se duc acolo". "Dacă nu ar fi fost Uniunea Europeană, noi am fi fost încă cu un secol în urmă. Datorită UE ne-am trezit şi noi şi am văzut ce este civilizaţia, WC-ul în casă, apa, tehnologia nouă. UE este un lucru bun, dar îi adună acolo pe toţi românii şi ne uită. Ar trebui nişte legi acolo, să aibă şi europarlamentarii un şef. La ora actuală, ei vin când vor în ţară, pe banii noştri, dar nu ne spun ce au făcut pentru noi. Eu nu ştiu nimic ce au făcut. Decât că toată lumea ne spune că vom lua bani europeni. Oare banii ăia acolo de unde sunt? Să ne spună şi ei: 'Vom face asta, vom trăi altfel, nu vor mai pleca oamenii din ţară'. E bună Uniunea Europeană, dar trebuie controlaţi oamenii care se duc acolo", a spus Crăciun. Constantin Crăciun lucrează în prezent 31 de hectare de teren şi are câteva sute de animale, printre care cinci vaci, 300 de oi şi 200 de găini, dar continuă să îşi spună în continuare "Ţăranul sărac", pentru că "un ţăran care îşi cultivă produsele dar nu poate să le vândă se numeşte sărac". AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: George Onea, editor online: Irina Giurgiu)