Vrei sa fii bogat? Fa-ti firma de mindfulness. Cel putin asa face bani Valerie Ciolos

Valerie Ciolos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Firma de mindfulness a sotiei europarlamentarului si liderului Aliantei USR-PLUS Dacian Ciolos, fost premier tehnocrat si comisar european pentru Agricultura, si-a majorat de aproape 63 de ori profitul net anul trecut. Equilibre Connexion SRL, unde asociat si administrator unic este Valérie Ciolos-Villemin, instructor de mindfulness, a inregistrat in 2018 un profit net de 81.694 lei, fata de doar 1.303 lei in 2017 si de pierderea de peste 14.000 lei din 2016, anul infiintarii firmei, scrie Profit.ro. Dacian Ciolos, candidatul de serviciu. Se viseaza lider al noii grupari Renew Europe Cifra de afaceri a companiei, care are activitati de "invatamamant in domeniul cultural (limbi straine, muz ...