Vrei sa-ți mobilezi casa cu piese moderne și de cea mai buna calitate?

Gigantul austriac de retail în mobilă XXXLutz, deschide la Oradea al doilea și cel mai mare magazin mӧmax din România, după cel din Timişoara. Clienții vor găsi aici un nou concept de “magazin etalon”, care se întinde pe o suprafață de 12.000 de metri pătrați, după modelul căruia vor fi amenajate toate magazinele mӧmax din Europa.

mӧmax Oradea oferă o gamă diversificată de mobilier la preţuri accesibile şi aranjamente interioare în trend, astfel încât clienții își vor putea transforma locuințele într-un cămin modern și sofisticat. Iar dacă nu sunt siguri ce să aleagă, tot în noul magazin de la Oradea Shopping City vor găsi adevărate surse de inspirație într-un showroom imens, în care designeri și decoratori mӧmax din Austria şi Germania le pun la dispoziție 30 de bucătării complet mobilate şi amenajate, 22 de băi, 4 apartamente complet mobilate şi decorate, dar şi living-uri selecte, spaţii dedicate copiilor, adolescenţilor şi multe altele.

„Începem noul an cu un proiect de extindere puternică a brandului mӧmax în România. Bucurându-ne de aproape 2 milioane de clienți la Timișoara, suntem încrezători că succesul va continua aici la Oradea. Cu o investiție de 5 milioane euro, am reușit să deschidem un magazin etalon într-un minunat oraș etalon al dezvoltărilor din ultimii ani. Începând cu deschiderea oficială mӧmax Oradea din 16 ianuarie, vom oferi clienților noștri un sortiment de 3 ori mai vast de produse, în valoare totală de 4,7 milioane euro. Sunt recunoscător tuturor celor alături de care, în doar 6 luni, am transformat întregul spațiu de 12 000 metri pătrați, reconstruit de la zero. Echipa noastră extraordinară din Oradea a dat dovadă de angajament și devotament nemaipomenit!

Vă invit alături de noi la Oradea să descoperiți un bogat sortiment de produse care vă vor aduce acasă în trend în 2020!”, declară Janos Grigassy, Country Manager mӧmax România.