Vrei sa-ti iasa cozonacul necrapat? Uite pasii pe care trebuie sa-i urmezi

Vin Sarbatorile Pascale si ce gospodina nu isi doreste sa-si iasa un cozonac pufos pentru masa festiva. Iata cateva sfaturi utile pentru toate cele care s-au confruntat cu aceasta problema: cozonacii crapati. Cum vopsesti ouale. Idei usor de pus in practica 1. Nu puneti drojdie prea multa, chiar daca pe pachetul de drojdie se specifica o cantitate, puneti mai putina. La 1 kg de faina, in mod normal se pun 50 g drojdie proaspata. Puneti maxim 40 g si-o sa vedeti ca vor creste foarte bine cozonacii. 2. Lasati aluatul sa se dezvolte suficient inainte de a-l da la cuptor. Lasati-l o ora inainte de a-l pune in tavi si 40-50 de minute dupa ce l-ati pus in tavi, altfel el va tinde sa se dezvolte in cuptorul cald si ...