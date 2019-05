Vrei sa-ti plantezi un brad in curte? Mare greseala! Vezi de ce

plantare brad google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In privinta plantarii copacilor in curtea casei, exista mai multe superstitii. Astfel, plantarea unui brad in curtea casei aduce ghinion. In Moldova, exista superstitia potrivit careia daca plantezi un brad in curte, iti moare cineva din familie. In Muntenia, se considera ca bradul plantat in gradina casei atarge ghinionul asupra familiei tale. Din batrani, se mai spune ca nu este bine ca o familie sa planteze un brad in curte deoarece aceasta se va destrama. Secretul cladirilor din China: de ce au o gaura in mijlocul lor? De asemenea, bradul care a fost taiat de pe locul unei case si din lemnul caruia se construieste apoi locuinta aduce nenoroc. "Casa nu va tine", spun acestia. Daca, t ...