Radu Botez: Vrem ca si Iasul sa aiba un reprezentant la Bruxelles, asa cum are Clujul In cadrul unei conferinte de presa organizata in cursul zilei de astazi la sediul ALDE Iasi, viceprimarul Radu Botez, care este totodata si seful aliantei la nivelul municipiului, a tinut sa sublinieze importanta unui specialist din Iasi care sa activeze la Bruxelles in asa fel incat sa deschida noi cai de comunicare si de finantare directe pentru orasul Iasi. Acesta este de parere ca o astfel de strategie poate dezvolta economic orasul, asa cum s-a intamplat la Cluj in anii precedenti. "Vrem ca si Iasul sa aiba un reprezentant din domeniul administrativ-economic la Bruxelles, asa cum are si Clujul de exemplu, pentru ...