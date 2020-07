Vrem sa fim o adevarata surpriza la alegerile locale, spune coordonatorul Pro Romania Bihor

Coordonatorul organizaţiei judeţene Pro România din Bihor, Octavian Bara, anunţă că formaţiunea politică va avea candidaţi pentru conducerea Primăriei Oradea şi a Consiliului Judeţean Bihor, ei urmând să fie stabiliţi în cursul lunii iulie, potrivit Agerpres.

"Deşi, după părerile unora, suntem catalogaţi ca neînsemnaţi, îi lăsăm cu părerile lor. Pentru că, la sfârşit, vrem să fim o adevărată surpriză în plan local, atât la municipiu, cât şi la judeţ. Suntem mult mai bine organizaţi şi pot să spun asta fiindcă am organizat şi alte partide şi ştiu cum erau organizate în faza de precampanie şi cum stăm cu Pro România astăzi", a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, Octavian Bara.Potrivit acestuia, Pro România Bihor are în jur de 60 de organizaţii, consemnate prin proces verbal, cu candidaţi la primărie. Mai sunt discuţii în alte zece localităţi, unde există deocamdată doar o listă de consilieri şi se încearcă găsirea unui candidat pentru funcţia de primar.În sistemul online al partidului sunt introduşi 2.400 de membri, dar Bara şi-a exprimat speranţa ca până la alegerile locale să ajungă la 3.000 de membri în Bihor.

"Afirm acest lucru pentru că vin în jur de trei-patru oameni la fiecare şedinţă organizată aproape în fiecare zi, una pentru judeţ, alta pe municipiu, pentru femei, pentru tineret, una pentru pensionari. Cam toate zilele din săptămână sunt ocupate. În plus, am luat, să zic aşa, organizaţii complete de la alte partide. Noi dorim să ne calificăm atât în Consiliul Local, cât şi în Consiliul Judeţean, ca şi obiective pe care ni le-am asumat. Eu zic că sunt obiective realizabile, deoarece ne-am axat pe comunităţi mari, adică localităţi cu mulţi participanţi la vot, care să ne aducă în coşul pentru Consiliul Judeţean suficiente voturi ca să putem intra cu consilieri. Nu spun câţi, deocamdată cu consilieri în CJ", a precizat Octavian Bara.



Fostul deputat şi prefect Claudiu Pop, care a trecut în urmă cu un an de la PSD la Pro România şi a fost cooptat în conducerea organizaţiei, a declarat că partidul se află, în judeţ, "într-un proces dinamic destul de accelerat ", cu primire de membri şi crearea de organizaţii.



"Toate cifrele ne arată că alegerile locale ne vor prinde pregătiţi pentru tot ceea ce înseamnă o asociere a noastră alături de cetăţenii acestui judeţ. Suntem pro-Bihor, pro-Oradea, pro-cetăţeni şi vom fi prezenţi în majoritatea consiliilor locale din judeţ pentru a aduce toate problemele cu care se confruntă cetăţenii în obiectivul administraţiilor locale", a afirmat Claudiu Pop.



Potrivit acestuia, nu există niciun fel de alianţe preelectorale, astfel încât fiecare organizaţie locală "se bate doar pentru cetăţenii săi".



"Nu s-au făcut înţelegeri preelectorale. După data de 27 septembrie, punctual, în funcţie de interesele cetăţenilor în fiecare localitate se vor face alianţe postelectorale", a punctat Pop.



Noul coordonator al organizaţiei municipale din Oradea este medicul Daniel Pop, care nu a mai fost implicat în politică înainte de înscrierea în Pro România. Potrivit acestuia, în Oradea sunt, în prezent, 20 de organizaţii locale, fiind în curs un sondaj de opinie al populaţiei din cartiere pentru a afla problemele comunităţii şi a stabili viitoarele obiective.