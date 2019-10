Vreme extrem de calda pentru aceasta data. Iata ce temperaturi vor fi

meteo 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti avem atmosfera calda si insorita. Cel mai cald va fi in sud si sud-est, pana la 30 de grade. Si miercuri va fi soare si neobisnuit de cald, mai cu seama in jumatatea sudica. Vantul prinde putere in estul tarii, iar maine- noapte apar ceva ploi in vest, nord-vest si centru. Joi avem multa instabilitate, averse zdravene, cu rabufniri de vant si vijelii, intai in vest, centru si nord, iar mai pe seara si in celelalte zone. Peste noapte sunt anuntate si ceva ninsori la altitudini de peste 1500 de metri. Temperaturile scad in vest si prin centru, dar raman ridicate in jumatatea sudica. Vineri se raceste transant, iar in sud si est, temperaturile pierd chiar si 15 grade. De fapt, in toata tara o sa avem vreme ...