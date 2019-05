Vremea 13 mai - 10 iunie. ANM anunta frig, ploi torentiale, grindina si vijelii

Vremea2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 13 mai - 10 iunie. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 13 mai - 10 iunie 2019. Astfel, potrivit meteorologilor, in prima perioada de prognoza gradul de instabilitate atmosfericã va fi in crestere. La inceput in regiunile vestice si sud-vestice, in zonele de deal si de munte. Ploile nu vor ocoli insa nici regiunile centrale si central-sudice. Instabilitatea atmosfericã se va manifesta prin accentuarea temporarã a innorãrilor, averse si descãrcãri electrice, iar pe spatii mici se vor acumula cantitãti de apã mai insemnate si vor fi posibile cãderi de grindin ...