Vremea 8 aprilie - 6 mai. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani

Vremea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarea luna, respectiv pentru perioada 8 aprilie - 6 mai. Potrivit meteorologilor, saptamana viitoare (8 - 15 aprilie), valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval. Astfel, temperaturile vor fi mai mari la nivelul intregii tari, dar mai ales in regiunile centrale, vestice si nord-vestice. Ploile vor fi prezente in special in jumatatea sudica a teritoriului, insa in restul teritoriului cantitatile vor fi in general apropiate de cele normale ale perioadei. Vremea se va raci in saptamana 15 - 22 aprilie, astfel ca temperatura aerului va avea valori de pana la 12 grade Celsius, in cea mai mare parte a ...