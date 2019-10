Vremea se schimba radical in judetul Iasi. Vezi de cand

Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, prefectul Marian Serbescu, scrie intr-o postare pe o retea de socializare faptul ca incepand de joi, 3 octombrie 2019, in nordul tarii, apoi si in Moldova, sunt asteptate ploi, averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari temporare ale vantului, vijelii, grindina, ca si o scadere accentuata a temperaturilo ''Vremea frumoasa de pana acum va lasa locul de joi uneia reci si ploioase. Incepand de maine din jurul orei 4.00, intai in nordul tarii, apoi si in Moldova, sunt asteptate ploi, averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari temporare ale vantului, vijelii, grindina, ca si o scadere accentuata a temperaturilor. In intervale scurte de timp ...