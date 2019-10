Vreti sa aflati secretele celor mai gustoase torturi si prajituri? Urmariti o noua editie BZI Live cu o tanara antreprenoare din Iasi, specializata in patiserie-cofetarie, participanta la emisiunea Master Chef - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Piata dulciurilor din Iasi este in plina dezvoltare de aceea au aparut mai multe cofetarii in fiecare cartier din municipiu. Una dintre antreprenoarele care are o mica afacere in acest domeniu este Paula Popa. Invitata moderatoarei Raluca Costin va explica in editia BZI Live de joi, 3 octombrie, incepand cu ora 11:00, ce inseamna sa fii cofetar, sa te mentii pe aceasta piata si sa te dezvolti dar si ce ar trebui sa contina un produs sanatos, de calitate. Tanara antreprenoare va povesti din experienta de peste 10 ani din acest domeniu, despre participarea la emisiunea Master Chef si ce planuri de viitor are. Cei care ne urmaresc pe BZI Live vor avea parte de o surpriza dulce! Cel mai interesant comenta ...