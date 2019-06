Etna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Etna, cel mai mare dintre cei trei vulcani activi din Italia si cel mai inalt din Europa, a erupt din nou, insa oficialii au informat ca activitatea are loc in varf si nu prezinta un risc pentru oameni si pentru oras, relateaza site-ul postului CBS. Geologii explica vuietul misterios auzit in intreaga lume. Ce-au descoperit pe fundul Oceanului Indian Vulcanul Etna a intrat intr-o noua faza joi, dupa ce doua fisuri ale lui s-au deschis. Institutul National de Geofizica si Vulcanologie din Italia a informat de asemenea ca a existat o activitate si inaintea eruptiei, fiind o serie de seisme in saptamanile care au dus la aparitia fisurilor. Vulcanul Etna a erupt ultima oara in luna decembrie. Vulcanul este destinat ...