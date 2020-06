Walter Zenga, la prima victorie cu Cagliari in Serie A

Walter Zenga, fostul antrenor al echipelor FC National, Steaua si Dinamo Bucuresti, a obtinut prima victorie cu actuala sa formatie, Cagliari, care a s-a impus la limita, cu scorul de 1-0, in partida disputata in deplasare cu SPAL Ferrara, marti, in cadrul etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Italiei.