Warner Brothers Pictures da in judecata Casa Alba pentru incalcarea drepturilor de autor, dupa ce Donald Trump a folosit muzica din The Dark Knight

Warner Brothers Pictures va intenta Casei Albe un proces pentru încălcarea drepturilor de autor, după ce preşedintele Donald Trump a folosit muzica din „The Dark Knight” pentru videoclipul campaniei pentru alegerile din 2020, informează News.ro.

Un purtător de cuvânt al Warner Bros. a transmis într-un comunicat, citat de Variety: „Folosirea coloanei sonore a Warner Bros. din «The Dark Knight» în videoclipul campaniei nu a fost autorizată. Lucrăm prin metode legale specifice să fie înlăturată”.

În proces îi va fi cerut lui Trump să înlăture videoclipul de pe Twitter, unde l-a publicat marţi. Videoclipul de 2 minute nu foloseşte doar piesa „Why Do We Fall” a lui Hans Zimmer din filmului lansat în 2012, ci şi fontul folosit în grafica filmului.

„Mai întâi, te ignoră, apoi râd de tine, apoi te numesc rasist. Donald J. Trump. Votul tău. Le-a dovedit că au greşit. Trump: Marea Victoriei. 2020”, este susţinut în videoclip.

Nu este prima dată când Trump s-a folosit de referinţe din cultura pop pentru a se promova. El a mai împrumutat idei de la HBO - serialul „Game of Thrones” - pentru numeroase afişe cu textul „Sanctions Are Coming” şi „The Wall is Coming”. Reţeaua de televiziune s-a declarat suprinsă de acest lucru şi a susţinut că nu este de acord ca producţiile sale să fie folosite în scop politic.

Videoclipul, care a fost publicat marţi după-amiază şi a fost vizionat de peste 2,3 milioane de utilizatori, a fost înlăturat de pe pagina de Twitter a lui Donald Trump.