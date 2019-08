Washington Post: Iohannis nu este ostil UE, așa cum este Trump, dar dorește binecuvantarea presedintelui SUA inaintea alegerilor din toamna

Când Klaus Iohannis se va întâlni marți cu președintele Trump, președintele României va deveni al 10-lea lider european care îl va vizita pe Trump la Casa Albă în acest an, scrie Washington Post, într-un articol înaintea întâlnirii. Dar la Casa Albă nu a venit nici una din marile puteri europene occidentale, care au fost aliate The post Washington Post: Iohannis nu este ostil UE, așa cum este Trump, dar dorește binecuvântarea preşedintelui SUA înaintea alegerilor din toamnă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.