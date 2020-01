Washingtonul considera ca a ''restabilit un anumit nivel de descurajare'' cu Iranul

Statele Unite consideră că au "restabilit un anumit nivel de descurajare" faţă de Iran cu răsunătoarea eliminare a generalului iranian Qassem Soleimani, a afirmat miercuri şeful Pentagonului, Mark Esper, citat de AFP. "Cu loviturile pe care le-am efectuat împotriva Kataib Hezbollah la sfârşitul lui decembrie şi apoi operaţiunea noastră împotriva lui Soleimani, consider că am restabilit un anumit nivel de descurajare cu ei", a declarat presei ministrul american al apărării. "Vom vedea însă. Viitorul o va spune", a adăugat Mark Esper. Statele Unite se aşteaptă ca miliţiile şiite irakiene să continue să desfăşoare operaţiuni contra forţelor americane din Irak, "dirijate direct sau nu de către Iran", a adăugat el. Va trebui atunci "să reacţionăm ferm pentru a ne asigura că menţinem acest nivel de descurajare la un nivel ridicat", a subliniat demnitarul american. Şeful de stat-major american, generalul Mark Milley, a apărut mai rezervat în legătură cu efectul descurajator al eliminării generalului Soleimani. "Cred că este probabil prea devreme pentru a spune asta", a declarat el, subliniind că tirul de rachete iraniene asupra unor baze unde staţionau soldaţi americani în Irak erau "destinate să ucidă". Iranul a tras 16 rachete balistice de pe trei situri, dintre care 11 au lovit baza aeriană Ain al-Assad (vest), una cea de la Erbil (nord) şi patru nu au funcţionat, a precizat generalul Milley. "Cred că erau destinate să provoace pagube structurale, să distrugă autovehicule, echipamente şi avioane şi să ucidă", a declarat el. Faptul că nu au fost victime "are mai multă legătură cu tehnicile defensive pe care le-au utilizat forţele noastre decât cu intenţiile" Iranului, a ţinut să menţioneze şeful statului-major.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)