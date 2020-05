We Are One, festival global de film - Peste 100 de productii, intre care 13 premiere mondiale

We Are One, la care participă douăzeci şi unu de festivaluri din lume, începe vineri şi, până pe 7 iunie, va prezenta online, gratuit, peste 100 de producţii, între care 13 premiere mondiale, news.ro.

Ele vor putea fi vizionate pe un unic canal de YouTube, care va transmite, continuu, din 29 mai până pe 7 iunie.

Programul cuprinde peste 100 de filme, inclusiv 13 premiere mondiale şi 31 de premiere online.

Unele dintre producţii vor fi difuzate o singură dată. Majoritatea din lineup vor fi prezentate de directorii festivalurilor care le pun la dispoziţie.

Citește și: Klaus Iohannis: ‘Începând din 1 iunie se redeschid terasele, se va putea merge la plajă și se pot organiza spectacole în aer liber’

La festivalul online vor contribui unele dintre cele mai importante evenimente de gen din lume, precum Cannes, Tribeca şi Berlinala, dar şi unele mai puţin populare.

Între filmele ce vor fi difuzate se numără documentarele „Rudeboy: The Story of Trojan Records” (BFI London Film Festival) şi „Ricky Powell: The Individualist (Tribeca Film Festival), scurtmetrajul „The Brat” (Mumbai Film Festival), scurtmetrajul animat „Bilby” (Annecy International Animation Film Festival) şi lungmetrajul de ficţiune „Sistehood” (Macao Film Festival).

Programul complet poate fi consultat pe weareoneglobalfestival.com.