Week-end cu muzica jazz, delicii si relaxare, in Iulius Parc

Iulius Parc

Luna mai debutează cu primul eveniment în aer liber găzduit de Iulius Parc în acest sezon. Pasionații de muzică bună, pofticioșii și cei în căutare de relaxare într-un cadru natural sunt așteptați, în week-end, la Concursul Internațional Jazz in The Park, un concept care le oferă rețeta perfectă pentru petrecerea timpului liber.

Iulius Parc continuă să fie un promotor și un susținător al manifestărilor culturale şi al activităţilor recreative, propunând posibilităţi inedite de destindere în spaţiul verde. Timp de două zile, în perioada 4 – 5 mai 2019, Iulius Parc va deveni scena pe care vor performa interpreți din zece țări, participanți la cea de-a cincea ediție a Concursului Internațional Jazz in The Park. Evenimentul aduce în atenția publicului iubitor al acestui gen de muzică 14 trupe din Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia, Polonia, Serbia, Cehia, Ungaria, Bulgaria și Israel, care se vor duela în ritmuri de jazz pentru a cuceri juriul, dar și melomanii. Câștigătorii premiului I vor fi incluși în line-up-ul festivalului Jazz in The Park, care se va desfășura în perioada 4 – 7 iulie. Concertele vor fi susținute sâmbătă și duminică, în intervalul orar 16.20 – 23.00, programul complet fiind accesibil pe site-ul https://www.jazzinthepark.ro/concurs2019/.

Muzica va fi însoțită și de o atmosferă relaxantă de week-end, din care nu lipsește oferta gastronomică apetisantă. 12 vendori vor fi prezenți la eveniment pentru a delecta simțurile rafinate ale celor prezenți, cu preparate street - food și deserturi savuroase. Iar doritorii își vor putea așeza pătura pe iarbă, pentru a se bucura de un picnic muzical.

Nu-ți face alte planuri pentru week-end și vino cu prietenii să te bucuri de jazz în Iulius Parc!

